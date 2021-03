Covid, salgono ancora i positivi nel savonese: +114

Liguria. Sono 294 i nuovi positivi al coronavirus su 2334 tamponi molecolari e 1418 test rapidi antigenici effettuati in Liguria. Otto i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Attualmente si contano 6600 positivi (106 in più rispetto a ieri con 252 nuovi guariti). Negli ospedali liguri ci sono 660 ricoverati, di cui 58 in terapia intensiva. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione con i dati liguri sulla pandemia di Covid-19.

In aumento quindi gli ospedalizzati (15 in più rispetto a ieri) e le persone in isolamento domiciliare: 58 unità.

