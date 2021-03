“Docce chiuse per muffa, scarafaggi e mascherine non CE”: i lavoratori del Terminal San Giorgio replicano all’azienda

Genova. Spogliatoi minuscoli senza doppio ingresso o vie di fuga, fondamentali in caso di incendio e ancor di più in epoca Covid, docce inutilizzabili a causa della muffa e senza uno sfogo per la condensa, scarafaggi.

Per non parlare delle mascherine: a differenza di quanto accade nella maggior parte delle aziende quelle fornite dal terminal ai lavoratori (come si può leggere chiaramente nel bugiardino) “non sono dispositivi di protezione individuale” e “non proteggono efficacemente dagli agenti patogeni”.

