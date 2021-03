Esselunga, corre su whatsapp la truffa dei falsi buoni spesa per i 70 anni del gruppo

Genova. Sta girando da qualche giorno anche in Liguria, attraverso il sistema di messaggistica whatsapp, un messaggio che invita a partecipare a un concorso legato ai 70 anni di Esselunga. Il messaggio spronta l’utente a cliccare su un link per ottenere buoni spesa da spendere nella catena di supermercati, presente in Liguria a Genova e alla Spezia.

La truffa si è diffusa a tal punto da aver reso necessario un messaggio di chiarimento da parte della stessa catena della Gdo.

... » Leggi tutto