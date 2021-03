Pra’, urta ciclista con l’auto facendo cadere e fugge: 41enne denunciato

Genova. Un genovese di 41 anni è stato denunciato ieri pomeriggio dalla polizia per omissione di soccorso in seguito a un incidente stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 all’altezza del supermercato Ekom di via Pra’. La vittima, un 51enne, è finita a terra dopo essere stata urtata dall’auto del 41enne.

E’ stata soccorsa e accompagna in codice giallo al Villa Scassi, ma l’investitore nel frattempo se ne era andato. Mentre la polizia locale si occupava di ricostruire l’incidente le volanti della polizia sono andare a cercare l’auto.

