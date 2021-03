PSA Olympia: il 3-1 alla Timenet Empoli vale il primato in classifica

Genova. Il passo falso della FGL Castelfranco in casa contro la ToscanaGarden Nottolini offriva la ghiotta possibilità alla PSA Olympia di portarsi in vetta al girone in caso di vittoria sulla Timenet Empoli Pallavolo.

Le ragazze di coach Matteo Zanoni non se la sono fatta sfuggire. Al PalaFigoi le gialloblù si sono imposte 3-1 su un avversario davvero molto ostico, che all’andata aveva messo in grossa difficoltà Arrighetti e compagne costringendole al tie-break, poi vinto dalle leonesse.

