Scolmatore del Bisagno, stipendi in ritardo: lavoratori in sciopero davanti ai cantieri

Genova. “Sono iniziati da pochi mesi i lavori propedeutici allo Scolmatore del Bisagno, una grande opera del valore di 200 milioni di euro, e già si presenta il ritardo del pagamento degli stipendi agli operai edili che vi lavorano” così Federico Pezzoli, Andrea Tafaria e Mirko Trapasso Segretari Generali di Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil Genova e Liguria, spiegano la vertenza che si sta creando attorno al cantiere dello Scolmatore.

Il Consorzio Costruire per Genova, formato da diverse aziende edili, incaricato delle lavorazioni allo Scolmatore del Bisagno, nel mese di gennaio ha pagato gli straordinari in ritardo e ad oggi, 22 marzo, non ha ancora pagato lo stipendio di febbraio. “I venti edili impegnati nel cantiere hanno diritto di essere pagati per il lavoro che fanno – commentano i Segretari.

