A tu per tu con Marco Rossinelli, Loris Boni e Monica Salvi, due ex calciatori della Sampdoria e la figlia di un ex blucerchiato.

Marco Rossinelli, classe 1949, cresciuto nello Spezia, ha giocato anche con Sampdoria (dal 1970 al 1976), Fiorentina, Pescara, Spezia e Sambenedettese, per poi intraprendere la carriera di allenatore.

Loris Boni, classe 1953, cresciuto nel Mocchetti, ha indossato le maglie di Solbiatese, Sampdoria (dal 1971 al 1975), Roma, Pescara, Cremonese, Novara, Legnano e Fanfulla, per poi diventare allenatore.

Monica Salvi è figlia di Giancarlo Salvi, valbormidese, classe 1945, mancato nel 2016, ha giocato nella Sampdoria dal 1963 al 1967, con la parentesi di un solo anno al Milan, per poi militare in Lanerossi Vicenza e Varese.

