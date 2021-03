Caos vaccini nel savonese, il direttore Prioli (Asl 2): “Mi scuso per i ritardi, ma dimostrazione di sicurezza”

Savona. “Mi scuso per i ritardi, ma abbiamo assistito ad una dimostrazione di massima sicurezza nelle procedure sanitarie di controllo sulla campagna di vaccinazione”. Lo ha detto questa sera il direttore generale della Asl 2 Savonese Marco Damonte Prioli nel corso della conferenza stampa regionale sull’emergenza Covid. Il direttore ha infatti precisato in merito ai ritardi registrati sia nel comprensorio valbormidese quanto ad Albenga, causati da problemi tecnici nel trasporto delle dosi, in particolare le borse termiche che non hanno garantito la giusta temperatura.

“La catena di sicurezza dalle nostre celle frigo fino ai centri vaccinali ha funzionato al meglio, anche perché è importante proseguire celermente con le vaccinazioni ma è altrettanto, e forse più, importante farlo con la massima sicurezza” ha riferito Prioli.

... » Leggi tutto