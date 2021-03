Coronavirus, vaccini 75-79 in Liguria: 7760 richieste in mezz’ora

Genova. Sono state oltre 7760 le richieste ricevute dal sistema informatico di Liguria Digitale (attraverso il portale https://prenotovaccino.regione.liguria.it) per prenotare il vaccino per la fascia di età 79-75, tutte processate in circa mezz’ora dopo l’avvio delle 23 di ieri sera. Nessuna attesa per gli utenti collegati, neanche in corrispondenza del picco registrato di 224 prenotazioni in un minuto. All’avvio delle operazioni, che hanno coinvolto una cinquantina di tecnici dell’azienda informatica, era presente il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

