Covid, presidente Toti deciso: “Dopo Pasqua riaprire tutto, a partire dalle scuole”

Liguria. “Riaprire tutto dopo Pasqua, a partire dalle scuole”. E’ questo quanto affermato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto questa mattina ad ‘Agorà’ su Rai3.

“Sulla scuola – ha commentato nel corso della trasmissione – c’è sempre stato uno scontro ideologico. Bisogna ricordare che la scuola mette a dura prova gli uffici di prevenzione delle aziende sanitarie. Difficilmente un’altra persona frequenta la stessa massa di persone che frequenta un ragazzo che va a scuola. Un caso positivo dentro una scuola comporta per il tracciamento un lavoro moltiplicato tantissimo e di questo non si può non tenere conto”.

... » Leggi tutto