La spesa arriva in fabbrica: accordo Ansaldo e Basko per ritirare la spesa “in sede”

Genova. Ha preso il via negli scorsi giorni, registrando già un grandissimo successo, la collaborazione tra Ansaldo Energia e Basko che permette a tutti i dipendenti di ordinare la spesa on line e ritirarla comodamente presso i locker Basko installati nella sede dell’industria genovese.

In un momento di estrema difficoltà, dove la pandemia e tutte le misure volte al suo contenimento hanno stravolto e complicato la quotidianità, il servizio di spesa on-line e ritiro in azienda realizzato da Basko e Ansaldo Energia, in collaborazione con Ansaldo Centro Sociale Interaziendale, è un esempio concreto di welfare aziendale, con l’obiettivo di migliorare il bilanciamento tra vita lavorativa e privata.

