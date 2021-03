Lotto di Astrazeneca “mal conservato” ad Albenga: vaccinazioni in tilt

Albenga. Un lotto conservato in maniera non adeguata ha, di fatto, bloccato le decine di somministrazioni di Astrazeneca programmate per questa mattina presso l’hub vaccinale dell’auditorium San Carlo di Albenga.

Un contrattempo non da poco, al quale l’Asl ha cercato immediatamente di rimediare inviando una nuova partita da Savona ma che ha comunque creato disagi e una coda di ben 90 persone. Tra di loro, lavoratori del mondo della scuola rappresentanti delle forze dell’ordine e volontari della protezione civile.

