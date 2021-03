Padel, Andora: concluso con successo il primo Open nazionale Fit

Andora. Successo per il primo Open nazionale Fit di padel organizzato dall’Asd Padel Andora, che è riuscita a coinvolgere nel torneo importanti campioni nazionali.

Due giorni di partite avvincenti, senza pubblico, nel pieno rispetto delle normative sanitarie, che alla fine hanno visto il titolo maschile andare al messicano Lopez Algarra e Federico Beltrami (attualmente numero 19 in Italia), prevalendo in due set su Belotti e Malek, mentre nel femminile hanno vinto le genovesi Lucia Cortimiglia e Alessia Cusato in finale su Sangiorgio e Colombo. Il torneo ha visto circa duecento partecipanti, arrivati da tutta Italia.

... » Leggi tutto