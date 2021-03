Paura a Castelletto, si sveglia e trova i ladri nella stanza da letto

Genova. Ladri in azione questa notte a Castelletto in via Federico Delpino. Un donna di 58 anni si è svegliata in piena notte sentendo strani rumori. Una volta aperti gli occhi la brutta sorpresa: due sconosciuti si aggiravano nella sua stanza da letto frugando tra le sue cose.

Vistisi scoperti i due sono fuggiti attraverso la porta-finestra da cui si erano anche introdotti all’interno dell’abitazione. La donna ha immediatamente chiamato la polizia ma all’arrivo delle volanti i malviventi si erano già dileguati.

