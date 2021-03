Serie B2: la Normac AVB rimonta due set di svantaggio, poi cede al tie-break

Genova. Sabato 20 marzo la Normac AVB è scesa in campo, al PalaMaragliano di Genova Prato, con la formazione titolare: Marta Bertolotto al palleggio, Giulia Kotlar opposto, Roxana Pricop e Carlotta Rissetto bande, Mariella Laragione e Susanna Peonia centrali e Silvia Bulla libero. Avversaria: l’Acqua Calizzano Carcare.

Parte forte la squadra guidata da Gerry Grotto, poi il set si fa via via più equilibrato con le savonesi molto forti in difesa e alla fine, complice qualche errore di troppo, sono proprio le ragazze di Carcare a vincere il primo set per 22-25. La Normac si innervosisce e non riesce a contrastare le avversarie cedendo anche la seconda frazione per 15-25.

... » Leggi tutto