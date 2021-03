Vaccini, Sinistra Italiana Liguria: “La Regione ci ha messo del suo per ritardare il piano”

Liguria. “Sulla gestione del piano vaccini sono emersi problemi gravi a livello nazionale, dovuti in particolare alla scarsità delle quantità di vaccini e alla diseguaglianza nel trattamento dei cittadini a causa della eccessiva mano libera lasciata alle regioni. E’ però sotto gli occhi di tutti e, soprattutto, è vissuto direttamente dai cittadini che la regione Liguria ci ha messo del suo per ritardare e complicare il piano vaccinale. Tanto che siamo agli ultimissimi posti per quantità di vaccini somministrati rispetto ai ricevuti e nella seconda metà della classifica nazionale per vaccinazione degli over 80”. Lo comunica, in una nota, Sinistra Italiana Liguria.

“Il flop del piano vaccini – spiegano – è stato bene messo in evidenza dalle forze di opposizione in Consiglio regionale che hanno avuto il merito di richiedere il Consiglio straordinario. Nel corso del dibattito non si sono limitate a denunciare gli infiniti intoppi del piano vaccinale ma hanno anche fatto una serie di proposte positive, purtroppo solo in parte approvate dalla maggioranza. Nel complesso Toti e la maggioranza non hanno colto l’opportunità del dibattito in Consiglio per resettare il piano vaccini. Al contrario si sono arrampicati sugli specchi per difendere il proprio operato, cercando inutilmente di piegare i numeri alle loro tesi. Il massimo della capziosità Toti l’ha evidenziata quando ha motivato il suo rifiuto di nominare un assessore alla Sanità”.

