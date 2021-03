Vaccino 79-75 anni, caos e code ad Alassio Salute: “Prenotazioni bloccate, non funziona nulla”

Alassio. Se da una parte Regione Liguria ha annunciato in pompa magna “la partenza, senza intoppi, delle prenotazioni per il vaccino anti Covid per la fascia d’età 79-75 anni”, dall’altra le parole, come spesso accade, si scontrano con i fatti.

È il caso di Alassio e, più nello specifico, di Alassio Salute, dove il direttore, il dottor Francesco Bogliolo ha voluto denunciare una situazione diametralmente opposta.

