Calcagno e Perasso (Diano Riparte): «Sull’Incompiuta Za Garibaldi evasivo»

Diano Marina. «Da quanto riportato nell’articolo pubblicato oggi su Riviera 24.it , si evincerebbe che il Comune di Diano Marina abbia affidato i lavori di messa in sicurezza, con procedura di massima urgenza alla C0.Di.Met., prima del crollo del muro dell’Incompiuta avvenuto nei pressi dello scarico fognario dianese più di due mesi fa. L’urgenza , a quanto pare non è stata proprio “somma” in quanto il muro è franato, costringendo l’Ente ad un lavoro più complesso e dunque anche più oneroso». Lo dichiarano attraverso una nota inviata in redazione il capogruppo di Diano Riparte in consiglio comunale Michele Calcagno e l’ex amministratore esponente del gruppo Marco Perasso.

... » Leggi tutto