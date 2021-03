Dantedì, giovedì 25 visita guidata gratuita nei luoghi di Genova legati al sommo poeta

Genova. Oggi, giovedì 25 marzo, in occasione del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, la direzione Marketing territoriale e turismo del Comune di Genova organizza un tour gratuito, in italiano e inglese con una guida bilingue, con partenza alle ore 15 dallo Iat-Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di via Garibaldi 12r.

Dante nella Divina Commedia non nomina esplicitamente Genova, ma parla dei genovesi, e con ogni probabilità a Genova soggiornò per un certo periodo. All’epoca di Dante, la Superba era una delle capitali della politica e dell’economia di Oriente e Occidente e i genovesi erano conosciuti ovunque.

