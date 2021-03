Danza in carrozzina, Coppa del Mondo: il primo evento dell’anno si terrà a Genova

Sarà Genova ad aprire la stagione 2021 della World Para Dance Sport con la World Cup che si terrà da venerdì 4 a domenica 6 giugno presso il Tower Genova Airport Hotel & Conference Center.

Soddisfazione per il presidente regionale Fids Liguria Michelangelo Buonarrivo per l’assegnazione, da parte della Federazione internazionale, di questa prestigiosa competizione (valida per il ranking mondiale con punteggio doppio) ad un’associazione sportiva ligure: “Doveroso il ringraziamento al Comune di Genova ed alla Regione Liguria per il supporto dato all’organizzazione dell’evento e l’attenzione dimostrata nei confronti della Danza Sportiva in tutte le sue forme”.

