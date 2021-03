Guscio vuoto da 15 anni, arriva una proposta per l’ex palazzo della polizia postale

Genova. E’ uno dei tanti giganti di calcestruzzo a ergersi fra le colline della Valpolcevera. Siamo in via Linneo, nel quartiere del Cige, alle spalle di Rivarolo. Ma la differenza tra il palazzo conosciuto come “ex polizia postale” e quelli circostanti è che il primo è completamente vuoto, disabitato, inutilizzato ed esposto al degrado ormai dal 2006. C’è chi chiede che, per quanto complicato possa sembrare, ci si muova per riqualificare questo edificio.

Parliamo di circa 15mila metri quadri suddivisi tra appartamenti, uffici, cantine, spazi comuni e sale riunioni. Il palazzo è di proprietà di Egi, gruppo di Poste italiane che si occupa del patrimonio immobiliare, ed è diviso in due blocchi che “scavalcano” via Linneo.

