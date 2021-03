Incidenti in autostrada, Berrino: “Situazione inaccettabile, il ministero deve intervenire”

Liguria. Dopo Edoardo Rixi, deputato della Lega e responsabile nazionale infrastrutture e componente della commissione trasporti, anche l’assessore regionale i trasporti Gianni Berrino interviene in merito alla situazione delle autostrade liguri dopo il grave incidente mortale verificatosi ieri sera sulla A26 (e quello avvenuto ieri pomeriggio in A10, costato la vita ad una giovane donna).

“‘Gravissimo incidente il 23 marzo in A10 a Celle’, ‘Incidente mortale il 23 marzo sulla A26 Genova Voltri’: questa la cronaca di ieri, non diversa da quella che stiamo leggendo sui giornali da settimane. Una situazione inaccettabile. Il ministero dei trasporti ha l’obbligo e il dovere di verificare, ponendo regole a cantieri autostradali consecutivi e cambi di carreggiata che ormai vengono considerati come normalità”.

