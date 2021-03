Sampdoria, nuove voci di mercato

Genova. Tre punti che cambiano le prospettive, in vista delle ultime dieci partite della Sampdoria, quelli conquistati con il Torino… E’ chiaro, a questo punto, che Ranieri potrà giocarsele con quella serenità di spirito che non potrà che produrre effetti positivi ed intanto godersi la pausa dedicata dal calendario alla Nazionale di Mancini, senza alcuna ansia, quella che complicherà le notti di Parma, Cagliari ed appunto Torino, dando per scontato che le chance del Crotone di Cosmi siano davvero ridotte al lumicino.

Ad attirare le attenzioni dei tifosi blucerchiati, non resta altro pertanto che il ricorso alle voci di mercato… Ranieri resta, oppure va ed in tal caso chi al suo posto; Mikkel Damsgaard, già catalogato fra le future plusvalenze, magari in analogia al destino di Tommaso Augello e perché no, anche a quello di Emil Audero, per il quale si sprecano anche il nomi altisonanti di Milan ed Inter…

