Savona 2021, alleanza M5s e Patto per Savona. Melis: “Proposta credibile”

Savona. “Personalmente ritengo credibile la proposta del Patto per Savona, ma soprattutto credibile come collante civico di una ampia area di persone e di forze politiche: questo in realtà è il vero elemento su cui lavorare perché ci sia una coalizione che comprenda tutte le forze civiche e politiche accomunate da una visione dove si riconoscono in diversi temi chiave, non solo per essere ‘contro’ a quelli di adesso o di prima, ma per essere proattiva per la comunità di Savona e dei savonesi”.

A dichiararlo è l’ex consigliere regionale pentastellato Andrea Melis in merito alle prossime elezioni comunali di Savona che aggiunge una rfilessione sullo spostamento delle elezioni dalla primavera all’autunno evidenziandone i pregi e i difetti: “La proroga ricorda per certi versi lo scenario vissuto nelle scorse elezioni regionali. Ci sono alcuni vantaggi per chi non ha ancora elaborato proposte, idee e strategie, e alcuni svantaggi per chi ha già presentato le proprie proposte e il trascorrere del tempo potrebbe non essere un elemento favorevole”.

