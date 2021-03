Vaccini, Vazio (PD): “Liguria fanalino di coda dell’Italia, Toti segua l’esempio delle regioni virtuose”

Liguria. “Sapevamo da tempo che la Liguria fosse pessima sul fronte delle vaccinazioni. Con il 73%, rispetto ad una media nazionale dell’84%, delle dosi di vaccino somministrate rispetto a quelle a disposizione la nostra regione è fanalino di coda in Italia”. Lo dichiara, in una nota, l’Onorevole Franco Vazio, vicepresidente della commissione giustizia alla Camera dei Deputati.

“Sapevamo anche – spiega il parlamentare ligure – che la piattaforma usata dalla Liguria per la prenotazioni della vaccinazione contro il Covid fosse un chiaro fallimento; a tal punto che oramai nemmeno Salvini la prova a difendere. Quello che non immaginavamo è l’ostinazione nell’insistere negli errori addossando ad altri sbagli che invece in modo evidente appartengono solo alla Giunta regionale e al suo presidente con delega alla sanità”.

