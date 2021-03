Val Bisagno, due mesi di cantieri in via Molassana: senso unico alternato da questa sera

Genova. Ancora un cantiere in partenza per la Val Bisagno, con pesanti conseguenze per la viabilità di tutta la vallata: da questa sera, infatti, sarà instaurato in via Molassana un senso unico alternato per permettere i lavori al cantiere per la messa in sicurezza del rio Denega.

Il cantiere partirà questa sera alle ore 21 e dovrebbe concludersi in non meno di due mesi, ovvero il 24 maggio: prevista una modifica alla viabilità dell’arteria urbana del quartiere nel tratto compreso tra il civico 96 e via Bosco di Molassana regolato da un impianto semaforico, senza alcuna variazione di percorso.

... » Leggi tutto