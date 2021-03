Violenza sessuale per induzione, condannati l’ex ispettore della Postale Bonvicini e il carrozziere Di Buono

Savona. Quest’oggi i giudici del tribunale di Savona hanno condannato rispettivamente a 8 anni e mezzo e a 4 anni (con la concessione delle attenuanti generiche) l’ex comandante della polizia postale Alberto Bonvicini e il carrozziere Mario Di Buono, rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo per induzione. I due, per questa vicenda, nel febbraio 2015 erano stati colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare.

Secondo gli inquirenti, la signora, di 43 anni, pur essendo capace di intendere e volere, sarebbe stata “suggestionabile” e in condizione di inferiorità fisica e psichica rispetto agli indagati. La tesi accusatoria puntava il dito proprio contro le presunte debolezze e fragilità della vittima delle quali il poliziotto avrebbe approfittato (al carrozziere veniva contestato di aver assistito ad un rapporto tra i due). Ricostruzione da subito contestata dai difensori di Bonvicini, che avevano ottenuto dal tribunale del Riesame la revoca della misura cautelare.

