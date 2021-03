Acque Pubbliche Savonesi sotto accusa: “Servizio idrico al palo e possibile danno economico per la collettività”

Provincia. Il Comitato Savonese Acqua Bene Comune ha inviato all’ATO Centro Ovest del Savonese e, per conoscenza, all’Anac, ad Arera e a tutti i sindaci della provincia, un’istanza per l’accesso agli atti amministrativi, così come previsto dalle attuali norme “in quanto come cittadini abbiamo il diritto/dovere di capire com’è gestito un bene che rappresenta un diritto fondamentale, visto che le scelte fatte fino ad ora ci sembrano, giusto per usare un eufemismo, in grave ritardo, carenti in molti loro aspetti, sbagliate e colpevolmente costose” afferma il Comitato, che in questi anni non ha riservato critiche sullo stand by continuo nella realizzazione di un servizio idrico integrato per il savonese.

“Anac accerti la mancata pubblicazione obbligatoria dei documenti, Arera accerti la regolarità dell’applicazione della legge e delle delibere emesse nella formazione dei Piani d’Ambito, dei Piani Economico Finanziari (PEF), nonché delle tariffe applicate e, in ultimo, ma non per minore importanza, a tutti i sindaci della provincia per renderli consapevoli delle gravi carenze di cui sono, a tutti gli effetti, loro stessi in parte responsabili per il loro ruolo di controllo che dovrebbero esercitare”.

