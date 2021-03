“Aiutini” via WhatsApp dal prof di ripetizioni, denunciati 22 studenti dell’Università di Genova

Genova. Dietro le quinte c’era un professore delle scuole superiori che si faceva pagare per scrivere su WhatsApp le risposte alla prova scritta dell’esame. Dall’altra parte un gruppo di universitari che in questo modo avrebbero falsato il risultato. Così la guardia di finanza ha denunciato 22 studenti dell’Università di Genova per “falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche” nell’ambito dell’operazione 110 e… frode.

L’indagine ha ricevuto l’input dalla stessa Università, che ha segnalato una sospetta compravendita dei testi per la prova scritta dell’esame di ragioneria generale, previsto per il secondo anno del corso di laurea in economia aziendale. Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle hanno consentito di svelare un collaudato meccanismo fraudolento. Nel corso degli esami alcuni studenti ricevevano l’aiuto di un professore di scuola secondaria, esterno all’ateneo, che oltre a tenere corsi di ripetizione “in nero”, si adoperava a suggerire le risposte durante le prove d’esame ai ragazzi che frequentavano i corsi di economia, il tutto tramite WhatsApp.

