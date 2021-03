All’Ipercoop di Bolzaneto la prima colonnina per la ricarica elettrica ultrarapida a Genova

Genova. Una colonnina di ricarica Ultra Fast Charge per la ricarica veloce fino a 150 kW è stata installata nel parcheggio del centro commerciale L’Aquilone di Bolzaneto, nell’ambito di un progetto portato avanti da oramai alcuni anni da Coop Liguria e Duferco Energia. Si tratta della prima di questo tipo a Genova. Nelle vicinanze c’è anche una colonnina con più prese di ricarica Quick Charge per la ricarica di auto e veicoli elettrici leggeri (es. scooter, quadricicli).

“Il progetto sviluppato con Coop Liguria si arricchisce di un altro significativo tassello – commenta Sergio Torre, Direttore Mobilità Sostenibile di Duferco Energia – Il centro commerciale L’Aquilone è un posto strategico per ‘fare il pieno’ per gli utenti autostradali che trovano a 1 km dal casello una ricarica ultraveloce (fino a mille km in un’ora) permettendo nel frattempo di fruire dei servizi del centro commerciale. Contemporaneamente è anche un luogo facilmente fruibile per tutti i genovesi e i molti frequentatori dell’Aquilone. Questo investimento di Duferco nella Valpolcevera è anche un chiaro segnale dell’attenzione della nostra azienda per lo sviluppo sostenibile di un territorio strategico e nodale non solo della città ma della logistica di tutto il nord-ovest del nostro Paese”.

... » Leggi tutto