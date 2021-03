Cantiere viadotto Bisagno, residenti sul piede di guerra: “Bucci si faccia sentire col ministro”

Genova. Dopo gli ultimi episodi di cronaca legati alla caduta di alcune tavole da cantiere sulle case nei pressi del viadotto Bisagno, i residenti tornano ad alzare la voce per chiedere alle istituzioni di trovare rapidamente una quadra e sciogliere nel più breve tempo possibile una convivenza, quella tra il grande cantiere e gli abitanti della zona, divenuta oramai insostenibile.

E chiamano in ballo il sindaco Marco Bucci, spronandolo a portare al nuovo ministro delle infrastrutture, Enrico Giovannini la loro vertenza: “Visto il fitto scambio tra il sindaco Bucci e il ministro Giovannini, chiediamo al primo cittadino di Genova di portare a conoscenza la nostra situazione il prima possibile, per procedere con l’iter iniziato tempo fa dallo stesso ministero, senza dover piangere poi vittime, questa volta sotto il Bisagno – scrive Chiara Ottonello, fondatrice e coordinatrice del comitato ‘Abitanti sotto Ponte Bisagno’ – . È necessario che si porti a compimento il trasferimento definitivo degli abitanti di via Salita delle Gavette”.

