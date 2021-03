Covid, nuova impennata di positivi: nel savonese +102, in aumento le quarantene

Liguria. Sono 494 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.694 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.027 tamponi antigenici rapidi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

In Asl2 sono 102 i nuovi casi di positività. In Asl1 sono stati individuati 94 nuovi casi. Altri 219 sono stati rilevati in Asl3, mentre 31 sono residenti in Asl4. Altri 46 sono stati riscontrati in Asl5. Altri due casi positivi non riconducibili alla residenza in Liguria.

... » Leggi tutto