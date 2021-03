Estrazione titanio del Beigua, PC Savona: “Sfruttamento minerario con imprevedibili conseguenze idrogeologiche”

Varazze. “Il parco naturale regionale del Beigua, unico in Liguria ad essere riconosciuto fra gli Unesco Global Geopark, è una risorsa inestimabile per il suo patrimonio geologico, faunistico, floristico, fossile, nonché paesaggistico, ed è molto apprezzato dagli amanti del trekking e della natura. I suoi corsi e le sue sorgenti contribuiscono a formare il bacino dell’Orba, cruciale fonte d’acqua per la zona e per il basso Piemonte. Stupisce (ma non troppo) che le istituzioni regionali sembrino ricordarsi di questo gioiello naturalistico solo per il suo titanio”.

A dirlo è la Federazione savonese del Partito Comunista che continua: “Non ci ingannino le parole dell’assessore Marco Scajola, che insiste nel precisare che le concessioni date dalla Regione riguardano solamente un sondaggio non-invasivo per studiare la presenza di titanio, e solo in aree esterne al parco vero e proprio, affermazione è già smentita dai sindaci del territorio interessato”.

... » Leggi tutto