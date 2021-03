Falsa raccolta fondi nei punti vendita Coop di tutta Genova: 4 denunciati

Genova. Avevano individuato l’ingresso dei punti vendita Coop quale sede per inscenare una falsa raccolta fondi per l’“Istituto Nino Jesus”, un ente realmente esistente, rivolte all’infanzia disagiata, spesso promotore di missioni in Sudamerica. Protagonisti quattro cittadini romeni che sono stati denunciati dalla polizia per furto aggravato e truffa.

I quattro avevano pensato di muovere i buoni sentimenti dei clienti Coop, mostrando loro un falso certificato dell’Ente, con tanto di timbri ed effige della bandiera italiana, e chiedendo offerte per l’apertura di un centro internazionale per bambini poveri: i benefattori venivano coinvolti maggiormente in quanto venivano fatti loro apporre la firma, il CAP e l’entità della cifra devoluta.

