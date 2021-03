Incidente sul lavoro a Principe, Pci: “Non si può andare avanti così”

Genova. “Un altro tragico infortunio sul lavoro, quest’oggi, nei pressi della stazione di Piazza Principe, che ha visto coinvolto un lavoratore al quale auguriamo una stabilizzazione delle condizioni di salute ed una pronta ripresa”, così inizia una nota del Partito Comunista Italiano – federazione di Genova sui fatti accaduti stamani.

“L’ennesimo infortunio sul quale, come Partito Comunista Italiano, chiediamo venga riposta attenzione e, a tal proposito, si approfondisca riguardo la situazione dei lavoratori di ditte in appalto nel settore ferroviario; non può andare avanti così!

... » Leggi tutto