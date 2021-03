Ospedaletti, ufficializzate le date del circuito storico, covid permettendo

Ospedaletti. Sono state decise ed ufficializzate nelle scorse ore dalla giunta Cimiotti le nuove date della rievocazione storica del circuito di Ospedaletti, edizione dedicata alle moto, in programma nel weekend del 4 e 5 settembre. Covid permettendo. La manifestazione motoristica, fiore all’occhiello della città delle rose, era stata annullata l’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria, dopo un primo rinvio da giugno a settembre. Quest’anno, il contesto non sembra essere migliore a quello del 2020 e così, per evitare di avviare una macchina organizzativa poderosa che potrebbe scontrarsi con un rinvio dell’evento, il Comitato per il Circuito storico attenderà il mese di giugno per aprire le iscrizioni.

