Piombo lascia Rari e pallanuoto per un lavoro sicuro. Ci ricordiamo di questo sport solo per Olimpiadi e Mondiali

Savona. Federico Piombo, 23 anni, difensore e punto di forza della Carige Rari Nantes, ha lasciato il Savona e la pallanuoto. Ha dovuto scegliere tra sport e lavoro e ha prevalso – in questo periodo diciamo ovviamente – il lavoro.

“Siamo tornati ai tempi d’oro della pallanuoto, ai tempi dei pionieri – dice subito Giuseppe Gervasio, vice presidente e direttore sportivo della Rari -, quando i giocatori lavoravano o studiavano e poi si dedicavano alla pallanuoto. Non è certo un passo in avanti, beninteso, perché oggi solo due società in Italia, Recco e Brescia, possono permettersi di dare un futuro certo ai loro atleti, senza contare che l’emergenza sanitaria ha ovviamente peggiorato la situazione. Lo sport in questo momento non è certamente una delle priorità nazionali”.

