Prodotti liguri bio per le scorte degli yacht in porto, accordo tra Aiab e Supply Force One

Genova. Firmato tra AIAB Liguria e Supply Force One S.N.C. un contratto per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari biologici a bordo degli yacht.

Allo scopo di aprire nuovi sbocchi di mercato alle produzioni agricole e alimentari biologiche liguri, AIAB Liguria – in qualità di Capofila del Gruppo di Cooperazione Bio di Liguria – grazie al sostegno della Regione Liguria tramite gli aiuti stanziati per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali (Misura 16.04 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020), ha siglato un contratto per la fornitura di prodotti biologici con l’ azienda genovese Supply Force One S.N.C., specializzata nelle forniture a bordo.

... » Leggi tutto