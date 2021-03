Semafori T-Red, il Comune blocca i nuovi impianti e restituisce tutti i punti ai multati

Genova. Chi ha già pagato la multa per l’errata canalizzazione ai semafori T-Red non perderà punti sulla patente. Lo conferma l’assessore comunale alla Sicurezza Giorgio Viale sulla scorta della delibera di giunta che ha fissato le linee guida per consentire alla polizia locale di annullare almeno la sanzione accessoria prevista per le infrazioni. E almeno per ora a Genova non saranno installati altri impianti come quelli già in funzione (qui la mappa completa).

“Al momento non vengono montati altri semafori intelligenti, e se vengono montati non vengono ancora attivati – spiega Viale -. In previsione c’era un piano con nuove installazioni, ma non faremo nulla finché non metteremo in regola quelli che ci sono già con sistemi di countdown e cartellonistica. Ne stiamo parlando con gli uffici della mobilità”.

