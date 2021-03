Setterosa in collegiale: tante liguri convocate

Un’icona internazionale per ridare lustro alle vicecampionesse olimpiche. Carlo Silipo, 50enne olimpionico napoletano, apre il nuovo ciclo del Setterosa lavorando dal 21 al 25 marzo al centro federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Ventitré atlete per conoscersi e iniziare un nuovo ciclo olimpico con l’entusiasmo e la novità della prima convocazione in azzurro.

“Sarà un incontro di conoscenza reciproca. Per me è un mondo tutto nuovo perché provengo dal settore maschile – spiega il più azzurro di sempre con 482 presenze nel Settebello -. Per questo mi avvarrò della collaborazione di Elena Gigli e Aleksandra Cotti che hanno esperienza da vendere nel settore e ben stanno figurando come tecnici nei loro ruoli specifici. Loro sono entusiaste di entrare in questo progetto che a 360° gradi deve essere foriero di energie positive. Far parte della Nazionale Italiana deve essere elettrizzante. Il primo aspetto che curerò quindi è quello emotivo, chi verrà preso in causa dovrà dimostrare di avere entusiasmo di sposare la causa. Il lavoro sarà lungo e duro. Il percorso sarà pieno di insidie e difficile. Ne sono consapevole perché sto visionando le squadre al top della categoria come Stati Uniti e Spagna, e bisognerà lavorare sia dal punto di vista tecnico che fisico per colmare il gap”.

