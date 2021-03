Sogno infranto per la Negma Dance Group di Francesca Orlando: sfuma la vittoria di Italia’s Got Talent

Savona. Si è infranto ad un passo dalla meta il sogno del Negma Dance Group (capitanato da Francesca Orlando) di vincere l’edizione 2021 di Italia’s Got Talent.

Nella finale andata in onda ieri sera su Tv8, il corpo di ballo della danzatrice professionista, che è anche direttore tecnico e artistico dell’Accademia Arti Etniche e Danze del Mondo Asd Negma e le Stelle d’Oriente di Savona, non è riuscito a conquistare i giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich così come avvenuto nella puntata dello scorso 10 marzo, quando la coreografia ispirata a Bollywood aveva ottenuto addirittura il Golden Buzzer (e aveva spinto i quattro giudici a salire sul palco e azzardare a loro volta le movenze dei danzatori savonesi).

