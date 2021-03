Spese pazze in Liguria, colpo di scena: condannati in primo grado Biasotti e Bruzzone

Genova. Colpo di scena nella seconda tranche del processo sulle “spese pazze” in Regione Liguria tra il 2008 e il 2010. Dopo l’assoluzione in appello di Edoardo Rixi e altri 18 ex consiglieri imputati per falso e calunnia oggi è arrivata la condanna in primo grado per altri 9 colleghi tra cui i senatori Sandro Biasotti (entrato in Forza Italia, oggi aderente a Cambiamo! del governatore Giovanni Toti) e Francesco Bruzzone, veterano della Lega in Liguria.

Gli altri imputati sono Nicola Abbundo, Angelo Barbero, Fabio Broglia, Giovanni Macchiavello, Matteo Marcenaro (centrodestra), Carmen Patrizia Muratore, Tirreno Bianchi (centrosinistra). Per tutti loro il giudice del tribunale di Genova ha comminato pene comprese tra i 2 anni e 2 mesi e i 4 anni e 4 mesi.

