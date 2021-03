Campagna vaccinale, il punto con il dottor Marino Anfosso dell’Asl1 Imperiese

Sanremo. Il dottor Marino Anfosso, responsabile del personale sanitario dell‘Asl1 Imperiese, ospite dei nostri studi, ci spiega come funziona un centro vaccinale, come sono strutturati i centri di Camporosso, Taggia e del Palasalute di Imperia, quali vaccini stanno arrivando in Asl1 e i centri allestiti nell’entroterra.

Il dottor Anfosso non nega che, nonostante, la macchina sia ben avviata, occorra, per cambiare passo ulteriormente e vaccinare il 70 per cento della popolazione entro l’estate, un aumento del personale e un incremento degli hub destinati alle vaccinazioni sul territorio.

