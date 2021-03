Canottaggio, a Candia l’esordio della rappresentativa regionale della Liguria

Genova. Domenica 28 marzo, nel campo di regata di Candia Caavese, esordirà la rappresentativa regionale della FIC Liguria.

Saranno quattro gli equipaggi che saranno schierati al via delle competizioni riservate alle squadre di comitati e delegazioni regionali. In Piemonte prende così inizio il lavoro per il quadriennio 2021-2024 della commissione tecnica regionale, ufficializzata ieri in seduta di consiglio dal comitato e composta dal riconfermato coordinatore Stefano Melegari e dai collaboratori Michele Rebuffo, Gabriele Galioto e Mattia Agosta.

