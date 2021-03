Covid, il sindaco Caprioglio: “Controlli a tappeto per evitare assembramenti, pronta nuova ordinanza”

Savona. “In attesa che la Regione comunichi il dato aggiornato dell’indice RT, abbiamo previsto servizi diurni degli agenti della polizia municipale, esclusivamente dedicati e rafforzati, nelle zone di maggior frequentazione come il centro storico e i giardini di via delle Trincee. I servizi pomeridiani, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, saranno concentrati in piazza Vacciuoli e zona Darsena, luoghi a maggior rischio di assembramento”.

L’annuncio del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio che ha varato una “stretta” nella città della Torretta per arginare ogni situazione di pericolo contagio considerato l’andamento dei dati sui nuovi positivi in tutto il savonese.

