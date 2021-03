Covid, Toti risponde alle polemiche: “Mai detto di cancellare prenotazioni dei medici di famiglia per dare vaccini a privati”

Liguria. “In questo momento ciò che conta per noi è vaccinare. Vaccinare tanto, vaccinare ovunque, vaccinare a tutte le ore e vaccinare in sicurezza. Per questo stiamo mettendo in campo tutte le forze a nostra disposizione, perché questa battaglia ci deve vedere tutti uniti. Ospedali, ambulatori Asl, medici di medicina generale, farmacie, hub, associazioni, sanità pubblica e sanità privata”.

A dirlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ritiene opportuno offrire alcuni chiarimenti sul taglio della programmazione delle dosi AstraZeneca, che in Liguria passeranno da 89.800 a 26.400 nel mese di aprile, fa scoppiare il caos sui vaccini: “Noi stiamo togliendo le dosi ai medici di famiglia per darle ai privati, favorendoli, ne risponderà nelle sedi opportune. I nostri uffici legali stanno esaminando tutte le dichiarazioni e gli audio che girano in queste ore, tramite social e su whatsapp, e diffondono falsità cose, gravi e diffamatorie, per cui valuteremo gli opportuni provvedimenti. Non abbiamo mai detto di cancellare le prenotazioni dei medici di medicina generale per dare i vaccini ai privati. La programmazione è stata fatta in base alle dosi a disposizione, come abbiamo già avuto modo di chiarire” ha detto il governatore.

... » Leggi tutto