Imperia «Degrado e totale incuria di salita Ottavio Assarotti»

Imperia. Ci scrive un lettore, Giovanni Albizzi «Desidero segnalare il degrado e la totale mancanza di manutenzione sia ordinaria che straordinaria di via Salita Ottavio Assarotti. La salita pedonale, prospiciente la centralissima Piazza della Vittoria, versa in condizioni fatiscenti facilmente verificabili: scalini rotti, buche, muro pericolante transennato da molti mesi, quasi un anno. Grandi spaccature/fessurazioni nel cemento presenti in quantità hanno compromesso la corretta pendenza delle battute degli scalini stessi creando pregiudizio a tutti, ma soprattutto per coloro i quali hanno difficoltà. Forse sarebbe il caso che la scalinata fosse demolita e interamente ricostruita. Non i soliti provvedimenti tampone che non risolvono e pospongono solo la risoluzione del problema con aggravio dei costi. Quanto tempo si dovrà ancora attendere perché venga posto rimedio, riparato il muro di sostegno e ripristinata la giusta funzionalità, dato decoro e rispetto ai cittadini?».

