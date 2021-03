In Liguria scoppia la guerra dei vaccini, medici contro la Regione: “Le nostre dosi ai privati”

Genova. Il taglio sulla programmazione delle dosi AstraZeneca, che in Liguria passeranno da 89.800 a 26.400 nel mese di aprile, fa scoppiare il caos sui vaccini. I medici di famiglia, che già negli scorsi giorni lamentavano di non avere abbastanza postazioni nei distretti per vaccinare pazienti vulnerabili under 70 e categorie prioritarie, avranno un’ulteriore decurtazione sulle fiale a disposizione. Dosi che invece non mancheranno negli hub pubblici-privati voluti dal governatore Giovanni Toti (quello alla Fiera di Genova apre lunedì) e nelle farmacie, luoghi dove andranno a farsi vaccinare le persone nella fascia 70-79 anni e i pazienti ultrafragili.

“Ieri era arrivata una circolare di Asl 3 con che ci dava indicazione di disdire alcune prenotazioni e diceva che avremmo dovuto scegliere i pazienti da vaccinare, una cosa molto antipatica perché per noi i pazienti sono tutti uguali”, accusa Andrea Stimamiglio, segretario della Fimmg, la federazione dei medici di base. L’intenzione della Asl era quella di cancellare tutti i turni pomeridiani nei distretti, annullando l’appuntamento per più della metà delle persone che già lo avevano fissato.

