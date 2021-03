Nuovo cluster di coronavirus all’ospedale Galliera, positiva un’operatrice non vaccinata

Genova. Un nuovo cluster di coronavirus è stato individuato nel reparto di medicina dell’ospedale di Galliera. E anche in questo caso, come nei precedenti casi del San Martino e di Lavagna, è risultata positiva al tampone un’operatrice socio-sanitaria che non si era vaccinata.

Finora l’indagine ha accertato la presenza di 3 pazienti contagiati nel reparto uomini, tutti trasferiti nel reparto di malattie infettive.

