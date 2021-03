Parco delle Mura, ancora rifiuti ingombranti abbandonati a bordo strada

Genova. Ancora rifiuti ingombranti abbandonati sulle alture genovesi: la zona di via Carso e via Costanzi è stata presa di mira in questi giorni dai soliti ignoti che nottetempo scaricano a bordo strada mobili e sanitari, generando nuove discariche abusive.

A segnalare la situazione il Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura: “Sono state colpite due zone di via Carso e una in via Costanzi: nei primi due casi abbiamo provveduto immediatamente alla segnalazione all’Assessorato Ambiente, all’Assessore Campora e all’AMIU, affinché provvedano al più presto alla rimozione dei rifiuti abbandonati, nel terzo caso sono stati gli stessi abitanti del quartiere ad avvisare la Polizia Locale, e AMIU è già intervenuta per la rimozione dei rifiuti”.

